Expertos denotan "fragmentación política" durante subnacionales

Los resultados preliminares de las elecciones subnacionales reflejan un escenario de alta fragmentación política y plantean importantes desafíos en gobernabilidad, ejecución de proyectos y desarrollo regional, auguran algunos expertos.

Pareja explicó que la gran cantidad de candidatos responde a condiciones más flexibles para participar en estos comicios.

“La exigencia para la participación en un proceso subnacional es mucho más laxa”, señaló, al tiempo de indicar que esto facilita la presencia de múltiples postulantes.

Este contexto anticipa dificultades en la gestión pública. Desde la perspectiva económica, el director ejecutivo de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, advirtió que la falta de mayorías podría derivar en debilidad institucional.

“Vamos a tener una debilidad en el tema de gobernabilidad”, afirmó.

Núñez también alertó sobre la situación de los municipios, señalando que muchos enfrentan limitaciones económicas estructurales.

“La mayoría no va a tener recursos suficientes para cubrir sus competencias”, sostuvo Núñez, en referencia a áreas clave como salud, educación y servicios básicos.

En el caso de La Paz, el análisis apunta a un panorama complejo, con la posibilidad de una segunda vuelta en la Gobernación.

“Está en la mitad de lo que debería tener para ganar en primera vuelta”, explicó, al referirse al candidato puntero.

Los expertos coincidieron en que el modelo de desarrollo local debe replantearse.

En ese marco, destacaron la importancia de fortalecer el proceso autonómico en el país.

“La autonomía no ha fracasado, lo que falta es que no ha despegado”, sostuvo Pareja, apuntando a la necesidad de una mayor descentralización.

Finalmente, advirtieron que el contexto económico actual obliga a replantear el rol de los gobiernos subnacionales.

“Hoy ya no es administrar los escasos recursos, sino construir las bases para el desarrollo”, concluyó Núñez.

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