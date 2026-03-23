Estrategias oportunas contra el VPH salvan vidas y previenen el cáncer cervicouterino

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en el mundo y está directamente relacionado con el cáncer cervicouterino, una de las principales causas de muerte en mujeres bolivianas.

Andrea Zabalaga, médico cirujano y docente de Medicina de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica: “Es un virus que afecta especialmente las mucosas orales y genitales, generando lesiones benignas como verrugas genitales, pero también lesiones malignas que pueden derivar en cáncer”.

Existen más de 200 tipos de VPH, pero no todos representan el mismo riesgo. Zabalaga advierte que “Las cepas 16 y 18 son las más peligrosas y están involucradas en casi el 100% de los casos de cáncer de cuello uterino”.

Esta evidencia científica sustenta las estrategias globales impulsadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que promueven la meta 90-70-90: 90% de niñas vacunadas antes de los 15 años, 70% de mujeres tamizadas con pruebas de alta precisión y 90% de pacientes con lesiones tratadas oportunamente.

Bolivia se ha alineado con esta estrategia mediante su Plan Nacional 2025-2030, priorizando la vacunación y el acceso gratuito al tamizaje en el primer nivel de atención bajo el Sistema Único de Salud (SUS). La prevención primaria se centra en la vacuna.

Zabalaga destaca: “La vacuna cuadrivalente contra el VPH está disponible en Bolivia en todos los centros de salud de primer nivel de manera gratuita, en el marco del Sistema Único de Salud (SUS). Está dirigida a niñas de 10 años y se administra en dos dosis, ofreciendo protección contra las cepas más comunes y agresivas del virus”.

“Dentro del programa nacional de vacunas está incluida la vacuna contra el VPH. Precisamente la vacuna se da a las niñas de nueve a trece años en forma gratuita, pero se limita a esa edad. Considerando que está demostrado que se puede vacunar a mujeres mayores de esa edad, que inclusive hayan tenido relaciones, partos, hasta, se ha demostrado ahora que a los 45 años se puede vacunar, por más que tenga el VPH, principalmente lo atenúa, disminuye la virulencia del virus. Entonces es muy importante la vacuna”, sostiene Miguel Ángel Suárez, médico gineco-obstetra y docente de Unifranz.

Actualmente, siguiendo recomendaciones internacionales, Bolivia avanza hacia esquemas de dosis única para mejorar coberturas, especialmente en áreas rurales, e incluye progresivamente a varones para cortar la cadena de transmisión y prevenir cáncer anal, peneano y orofaríngeo. Se estima que hasta el 80% de las personas sexualmente activas están expuestas al virus en algún momento, por lo que el uso de preservativo y evitar el tabaquismo siguen siendo medidas complementarias fundamentales.

En cuanto a la detección temprana, el Papanicolaou continúa siendo una herramienta esencial. “El PAP permite identificar cambios anormales en las células del cuello uterino, pero no diagnostica directamente la infección. Si se detectan alteraciones, se pueden realizar estudios adicionales para confirmar la presencia del virus”, explica Zabalaga.

Sin embargo, el país está migrando progresivamente hacia la prueba molecular de ADN-VPH, considerada el nuevo estándar por su alta sensibilidad (superior al 95%) y recomendada cada cinco años en mujeres de 30 a 65 años si el resultado es negativo.

En regiones alejadas, la Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA) permite una estrategia de “ver y tratar” en el mismo centro de salud. Además, en 2026 se fortaleció la distribución de equipos de termoablación para tratar lesiones precancerosas de forma ambulatoria y sin dolor, reduciendo la progresión a cáncer invasor.

Zabalaga subraya la importancia del control periódico: “Por eso es tan importante que las mujeres se realicen exámenes periódicos. La detección temprana y el tratamiento oportuno pueden erradicar completamente la infección y evitar su progresión hacia un cáncer invasor”.

En palabras de la especialista: “La clave para combatir esta enfermedad es la prevención. La vacunación, el uso adecuado del preservativo y la realización de exámenes como el Papanicolau puede salvar vidas”, sostiene.

Aunque Bolivia aún registra una de las tasas más altas de incidencia de cáncer cervicouterino en Sudamérica —con un promedio alarmante de varias muertes diarias—, la combinación de vacunación masiva, educación sexual, tamizaje molecular y tratamiento oportuno ofrece una oportunidad histórica para reducir hasta en 90% el riesgo de desarrollar esta enfermedad. El desafío ahora es cerrar brechas de acceso, fortalecer la información y lograr que ninguna mujer quede fuera del sistema de prevención y atención.

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