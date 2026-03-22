“Me dijeron que yo ya había votado": Ciudadano denuncia que alguien votó en su lugar en La Paz

Un caso de presunta suplantación de identidad fue denunciado durante la jornada electoral en la zona de Bellavista, en La Paz, donde un ciudadano no pudo emitir su voto debido a que en el registro figuraba como si ya hubiera sufragado.

“Me dijeron que yo ya había votado… pero esa no es mi firma”, afirmó el afectado, quien señaló que acudió a su mesa alrededor de las 11:00, pero se le negó el derecho a votar tras verificar el cuaderno electoral.

Desde la mesa de sufragio, el presidente indicó que se verificó la identidad del votante, aunque no descartó un posible error en el proceso. El ciudadano fue instruido a presentar su reclamo ante instancias electorales, mientras se espera una evaluación del caso por parte del Órgano Electoral.

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