Incidentes en La Paz para obtener los certificados de impedimento

Un incidente se registró la tarde de este domingo en el colegio Holanda, en la ciudad de La Paz, donde decenas de personas se concentraron para obtener certificados de impedimento; sin embargo, la atención fue suspendida alrededor de las 16:30, dejando a varios ciudadanos sin el documento.

De acuerdo con el reporte, las oficinas cerraron tanto por el cumplimiento del horario establecido como por fallas en el sistema, lo que impidió continuar con la emisión de certificados, generando molestia entre las personas que hacían fila, muchas de ellas afectadas por la intensa lluvia que se registraba en la ciudad.

Ante esta situación, se informó que quienes no lograron obtener el certificado deberán acudir a las oficinas del Tribunal Electoral Departamental (TED) para realizar el trámite correspondiente, mientras el flujo de personas en el lugar disminuyó tras la suspensión del servicio.

Mira la programación en Red Uno Play