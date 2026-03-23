¿Habrá nuevo sorteo de jurados? Siete departamentos se encaminan al balotaje

Varios departamentos del país volverán a las urnas para elegir a su nuevo gobernador en una segunda vuelta electoral. Pero, ¿qué implica este proceso y qué cambia respecto a la primera votación?

La segunda vuelta —o balotaje— se activa cuando ningún candidato logra ganar en primera instancia. Para evitarla, un postulante debe obtener más del 50% de los votos válidos o al menos el 40%, con una diferencia mínima de 10 puntos porcentuales sobre el segundo. Al no cumplirse estas condiciones en las elecciones subnacionales del pasado 22 de marzo, el proceso deberá definirse en una nueva jornada electoral.

Según el calendario aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el balotaje se realizará el domingo 19 de abril.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, confirmó que la organización ya está en marcha: “La segunda vuelta está programada para abril; nosotros, inmediatamente, al conocer los resultados, empezamos la planificación”, señaló.

¿Habrá nuevos jurados electorales?

Sí. Al igual que ocurrió en el balotaje presidencial de 2025, la segunda vuelta contará con nuevos jurados electorales, que serán sorteados nuevamente para garantizar la transparencia del proceso.

¿Se mantiene el mismo padrón?

También. La votación se realizará con el mismo padrón biométrico utilizado en la primera vuelta, por lo que los ciudadanos habilitados serán los mismos.

¿Por qué hay un intervalo entre votaciones?

El tiempo entre la primera y la segunda vuelta —hasta 60 días— responde principalmente a razones logísticas. Durante este periodo, el órgano electoral debe reimprimir papeletas, organizar el material electoral y distribuirlo en todo el país.

Un mecanismo ya aplicado

La segunda vuelta no es nueva en el ámbito subnacional. Ya se aplicó en anteriores procesos: en 2015 en Tarija y Beni, y en 2021 en Chuquisaca, La Paz, Tarija y Pando.

Lo que viene

La convocatoria oficial a la segunda vuelta por parte de los tribunales electorales departamentales está prevista para el lunes 30 de marzo, dando inicio formal a la etapa definitiva de la elección.

El escenario está abierto: será en las urnas donde finalmente se definirá quién gobernará en los departamentos que van al balotaje.

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