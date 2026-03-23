¿Cuándo asumen las nuevas autoridades electas en las elecciones subnacionales?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) definió el calendario de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, proceso que no concluye con la votación, sino que se extiende por varias semanas hasta la posesión de las nuevas autoridades.

De acuerdo con el cronograma, el cómputo oficial de votos se realiza entre el 22 y el 29 de marzo a cargo de los tribunales electorales departamentales. Durante este periodo se consolidan los resultados oficiales tras la difusión de conteos preliminares y el inicio del escrutinio formal.

En el escenario más directo, sin contratiempos, los resultados finales se publican a inicios de abril y las credenciales a las autoridades electas se entregan el 9 de abril. A partir de ese momento, las nuevas autoridades quedan habilitadas para asumir sus funciones conforme a la normativa vigente.

Otros escenarios

Sin embargo, el calendario contempla otros escenarios que pueden retrasar este proceso. Si se detectan irregularidades en mesas de sufragio, se prevé una repetición de votación el 5 de abril. En ese caso, el nuevo cómputo puede extenderse algunos días y la entrega de credenciales se postergaría hasta el 21 de abril.

Otro escenario es la realización de una segunda vuelta en las gobernaciones, prevista para el 19 de abril, cuando ningún candidato alcance el 50% más uno de los votos, o al menos el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. En este caso, el proceso se prolonga hasta finales de abril y las credenciales se entregarían el 28 de ese mes.

El escenario más complejo combina la repetición de votación y la segunda vuelta, lo que podría extender la proclamación final hasta fines de abril o incluso inicios de mayo, dependiendo de los resultados en cada departamento.

De esta manera, aunque el 22 de marzo marca la jornada electoral, la asunción de las nuevas autoridades dependerá del desarrollo del calendario y de los distintos escenarios previstos por el órgano electoral, pudiendo concretarse entre inicios y finales de abril, o incluso en mayo en casos excepcionales.

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