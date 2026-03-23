La Verde se dirige a su hotel de concentración y aumenta la ilusión ante Surinam

A tres días del decisivo encuentro entre la Selección de Bolivia y la Selección de Surinam, la expectativa crece en torno a lo que será uno de los partidos más importantes para la Verde en las últimas tres décadas. El equipo nacional se alista para este jueves, cuando buscará dar un paso clave rumbo al repechaje mundialista.

La delegación boliviana llega en las próximas horas a Monterrey, donde se hospedará en su hotel de concentración a la espera del compromiso. Desde el lugar, el enviado especial de Red Uno de Bolivia, Mauricio “Chipi” Caballero, informó que ya se observa un fuerte resguardo policial en las afueras del recinto.

Según el reporte, tras el almuerzo del plantel, la delegación tiene previsto abandonar la Quinta La Capilla para trasladarse hacia el centro de Monterrey, en medio de un ambiente de creciente expectativa por el partido.

En cuanto al equipo, jugadores como Miguel Terceros (“Miguelito”) y Gabriel Villamil ya se sumaron a la concentración, fortaleciendo al grupo dirigido por Óscar Villegas. Por su parte, la selección de Surinam continúa completando su plantel de cara al duelo.

Para el miércoles está previsto un banderazo de apoyo a la Verde, donde se espera la presencia de entre 2.000 y 2.500 hinchas bolivianos en el Estadio BBVA, conocido como el Gigante de Acero.

Mientras tanto, el equipo periodístico de Red Uno permanece en el hotel de concentración, a la espera de la llegada oficial de la selección boliviana, en la antesala de un partido que puede marcar la historia del fútbol nacional.

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