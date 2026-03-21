La selección boliviana de fútbol empieza a completarse de cara al repechaje mundialista contra Surinam. Este fin de semana, el delantero Miguel Terceros, segundo máximo goleador de la Verde en las eliminatorias, arribará al aeropuerto de Monterrey para integrarse a la concentración del equipo, tras viajar desde Brasil.

Según informó Carlos Pino, coordinador de la selección, la llegada de Miguel Terceros fue posible gracias a la gestión directa del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, quien intercedió para agilizar su traslado. El delantero viaja con la ilusión de representar al país en un encuentro decisivo y con la responsabilidad de defender los sueños de más de 12 millones de bolivianos.

Con la incorporación de Miguel Terceros, solo restan cinco legionarios por llegar: Gabriel Villamil, Roberto Carlos Fernández, Efraín Morales, Moisés Paniagua y Yomar. Carlos Pino detalló que Villamil y Efraín llegarán el 22 de marzo, mientras que Roberto, Yomar y Paniagua se unirán entre el 23 y 24 de marzo.

De los 29 convocados por el director técnico Villegas, solo 23 serán habilitados para el primer partido, programado para el jueves 26 de marzo a las 18:00 en el estadio Estadio BBVA, conocido como el Gigante de Acero. La expectativa crece a medida que la Verde completa su plantilla para enfrentar este encuentro clave.

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