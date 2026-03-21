¡Actualiza ya! Apple advierte sobre fallos de seguridad en iPhone desactualizados

Apple emitió una advertencia inusual dirigida a los usuarios que todavía utilizan versiones antiguas de iOS. La empresa alertó que los dispositivos desactualizados podrían ser vulnerables a ataques web a través de contenido malicioso, instando a los usuarios a actualizar sus teléfonos lo antes posible para proteger sus datos.

El aviso se publicó en un documento de seguridad en el sitio oficial de Apple, subrayando la gravedad del riesgo.

Según Apple, investigadores de seguridad detectaron recientemente ataques que apuntan a versiones antiguas de iOS mediante enlaces o sitios web comprometidos. La compañía destacó que, si un usuario accede a estos contenidos desde un iPhone con software desactualizado, la información del dispositivo podría estar en peligro de ser robada.

El aviso llega tras la difusión de un exploit denominado DarkSword por parte de Google, que ha sido utilizado tanto por fabricantes de spyware comercial como por hackers patrocinados por Estados.

Apple indicó que, tras conocer el hackeo, lanzó actualizaciones lo más rápido posible para las versiones más recientes de iOS, garantizando que los usuarios de iOS 15 a iOS 26 ya cuentan con las protecciones necesarias.

Para los usuarios con dispositivos más antiguos, Apple recomienda actualizar a la versión más reciente disponible. Además, sugiere habilitar el Modo de bloqueo en aquellos equipos que no puedan instalar iOS 26, aunque esta función limita algunas capacidades del teléfono, proporciona una barrera de seguridad adicional frente a posibles ataques.

Asimismo, se espera que los dispositivos con iOS 13 y 14 reciban alertas para instalar una actualización de seguridad crítica en los próximos días.

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