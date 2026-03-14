Avanza el reloj para vivir el eclipse solar más largo del siglo, ¿se podrá ver en Bolivia?

El calendario astronómico del siglo XXI ya tiene marcada una fecha clave. Científicos confirmaron cuándo ocurrirá el eclipse solar total más largo de este siglo, un fenómeno que convertirá el día en una breve noche y que ya despierta gran expectativa entre especialistas y aficionados a la astronomía.

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se alinea de forma perfecta entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar en una franja específica del planeta. En esta ocasión, la oscuridad será especialmente prolongada debido a una combinación poco común de factores astronómicos.

El eclipse solar total más largo del siglo está previsto para el 2 de agosto de 2027. En algunos puntos del planeta, la fase de totalidad —cuando el Sol queda completamente cubierto— superará los seis minutos de duración, algo poco frecuente en este tipo de eventos.

Esta duración extraordinaria se debe a que la Luna estará relativamente más cerca de la Tierra, mientras que nuestro planeta se encontrará un poco más alejado del Sol. Esa combinación hará que el disco lunar se vea ligeramente más grande desde la Tierra, permitiendo cubrir el Sol durante más tiempo.

Dónde se podrá observar

El fenómeno podrá observarse principalmente en una franja que atravesará:

El sur de Europa

El norte de África

Regiones del Medio Oriente

Millones de personas estarán dentro de la llamada “franja de totalidad”, donde el eclipse se verá en toda su magnitud.

Durante los minutos de totalidad, el cielo se oscurecerá de forma similar a un crepúsculo profundo. Incluso será posible observar estrellas y algunos planetas brillantes en pleno día. Además, se espera que la temperatura descienda ligeramente durante esos minutos.

Los expertos recuerdan que nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección adecuada, incluso durante un eclipse. Para observarlo de manera segura es imprescindible utilizar gafas especiales certificadas para eclipses solares o recurrir a métodos de observación indirecta.

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