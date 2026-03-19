“Hay confianza”: Guillermo Viscarra palpita el duelo ante Surinam

El guardameta de la selección boliviana, Guillermo Viscarra, expresó su optimismo y confianza en el equipo nacional durante la concentración en Monterrey, México, donde la Verde se prepara para el decisivo encuentro del repechaje rumbo al Mundial 2026.

El arquero, que también milita en Alianza Lima, aseguró que el ambiente dentro del grupo es positivo y que existe una fuerte convicción de lograr la clasificación.

“Se vive un ambiente muy lindo y lo estamos disfrutando. Sabemos que no solo Bolivia, sino gran parte de Sudamérica estará pendiente del partido”, afirmó.

Viscarra destacó que el equipo ha tenido una destacada eliminatoria y que ahora solo resta dar el paso final. “Creo que merecemos esta oportunidad. Hemos ganado confianza, sabemos jugar fuera de casa y queremos cerrar este proceso con buen fútbol y una victoria”, señaló con firmeza.

El arquero también resaltó la sana competencia interna en el puesto, compartiendo la lucha por la titularidad con Carlos Lampe y Rubén Cordano, lo que, según explicó, eleva el nivel individual y fortalece al grupo. Además, valoró el crecimiento del fútbol boliviano gracias a la presencia de más jugadores en el exterior, aspecto que considera clave para el desarrollo de la selección.

La Verde entrena desde el lunes en Monterrey, afinando detalles para el partido frente a Surinam national football team, programado para el 26 de marzo a las 18:00 en el estadio Estadio BBVA. Un duelo que puede marcar el inicio de una nueva etapa para el fútbol boliviano y acercarlo a una histórica clasificación mundialista.

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