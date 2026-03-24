Sorpresa en la gala: el equipo de David Dionich y Jesús Oliva obtiene la nota más baja

Uno de los equipos más esperados de la noche no logró convencer al jurado y dejó una de las puntuaciones más bajas hasta el momento.
23/03/2026 23:36
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El turno fue para el team de David Dionich y Jesús Oliva, que subió al escenario con un popurrí cargado de ritmo, buscando encender la noche y consolidarse como uno de los favoritos.
El equipo, integrado por Noelia Barrientos, Casandra Tello, Esteban Garnica y Talison Moraes, apostó por una presentación versátil… pero el jurado fue más exigente de lo esperado.
Las críticas que sorprendieron:
El primero en evaluar fue Tito Larenti, quien no quedó del todo convencido:
“Son un equipo muy versátil, pero algunos se quedaron en su zona de confort. A algunos les quedó chiquita la canción”.
Luego, Alenir Echeverría reforzó esa idea y fue aún más directa:
“Hay que sacar a los chicos de su zona de confort. Hubo desafinaciones… y no estamos en condiciones de desafinar ni de entrar nerviosos. Talison, esta vez no me convenciste, y la pronunciación no fue buena”.
Las observaciones dejaron claro que, pese al potencial, el equipo aún tiene mucho por pulir.
El resultado:
Tras la deliberación del jurado, el equipo obtuvo un promedio de 4.5, convirtiéndose en la puntuación más baja de la noche hasta ese momento.
La reacción del equipo:
Lejos de esquivar las críticas, David Dionich asumió el resultado con autocrítica:
“Los ensayos fueron mucho mejor… hay que seguir trabajando y presionar un poco más”.
La competencia se pone cada vez más intensa… y queda claro que el talento no es suficiente si no se sale de la zona de confort.
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