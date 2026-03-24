Sorpresa en la gala: el equipo de David Dionich y Jesús Oliva obtiene la nota más baja

El turno fue para el team de David Dionich y Jesús Oliva, que subió al escenario con un popurrí cargado de ritmo, buscando encender la noche y consolidarse como uno de los favoritos.

El equipo, integrado por Noelia Barrientos, Casandra Tello, Esteban Garnica y Talison Moraes, apostó por una presentación versátil… pero el jurado fue más exigente de lo esperado.

Las críticas que sorprendieron:

El primero en evaluar fue Tito Larenti, quien no quedó del todo convencido:

“Son un equipo muy versátil, pero algunos se quedaron en su zona de confort. A algunos les quedó chiquita la canción”.

Luego, Alenir Echeverría reforzó esa idea y fue aún más directa:

“Hay que sacar a los chicos de su zona de confort. Hubo desafinaciones… y no estamos en condiciones de desafinar ni de entrar nerviosos. Talison, esta vez no me convenciste, y la pronunciación no fue buena”.

Las observaciones dejaron claro que, pese al potencial, el equipo aún tiene mucho por pulir.

El resultado:

Tras la deliberación del jurado, el equipo obtuvo un promedio de 4.5, convirtiéndose en la puntuación más baja de la noche hasta ese momento.

La reacción del equipo:

Lejos de esquivar las críticas, David Dionich asumió el resultado con autocrítica:

“Los ensayos fueron mucho mejor… hay que seguir trabajando y presionar un poco más”.

La competencia se pone cada vez más intensa… y queda claro que el talento no es suficiente si no se sale de la zona de confort.

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