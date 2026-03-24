"Nuestro plan no fue hecho con inteligencia artificial ": Ritter apuesta por el 'sueño cruceño' para ganar la segunda vuelta

El escenario político en Santa Cruz ha dado un giro inesperado tras la consolidación de los resultados preliminares que sitúan a Otto Ritter en la segunda vuelta electoral. Al alcanzar el 26,7% de los votos frente al 28,3% de Juan Pablo Velasco, el candidato de la agrupación Santa Cruz Para Todos celebró un crecimiento que muchos analistas consideraban improbable.

“Hace dos meses nadie apostaba por nosotros, creían que nuestra petita no pasaba el cuarto anillo”, recordó Ritter al analizar el avance de una campaña marcada por la escasez de recursos, pero alta en mística.

Según el candidato, se enfrentaron a la idea de que su postulación era meramente circunstancial, logrando revertir esa percepción con una estrategia austera basada en el contacto directo.

El aspirante a la Gobernación enfatizó que su éxito no se basó en mediciones estadísticas tradicionales, sino en el termómetro social de las calles cruceñas. “Nosotros no teníamos números fríos ni encuestas porque eso cuesta plata, pero teníamos la percepción de la ciudadanía y el cariño de la gente”, afirmó.

Ritter sostiene que el pilar de su ascenso es un plan de gobierno técnico y original, alejado de las herramientas de automatización modernas.

“Nuestro proyecto es serio y bien estudiado; no fue hecho por inteligencia artificial, sino que demandó mucho tiempo de elaboración”, explicó el abogado sobre su propuesta programática.

Entre sus planes más ambiciosos destacan la creación de impuestos específicos al vicio y a la coca para financiar el deporte olímpico y la salud regional. “Con el impuesto al vicio tendremos medallas olímpicas en 20 años, y con el de la coca rescataremos a los ciudadanos en situación de calle”, detalló sobre su visión de gestión social.

En el ámbito económico y autonómico, Ritter propone la explotación estratégica del cerro Manomó y la creación de una Agencia Tributaria Cruceña para manejar regalías mineras. El candidato aclaró que buscará una relación institucional con el Gobierno central, advirtiendo que esta será de respeto mutuo y “no de sometimiento”.

La renovación generacional también ocupa un lugar central en su discurso, destacando el perfil de su acompañante de fórmula como una señal de modernización política. “Vamos a tener la primera vicegobernadora, en el caso de nuestra candidata, es una ingeniera civil de 29 años, ingeniera civil, dos especialidades es fiscal de obras públicas y privadas, con maestría”, señaló Ritter.

Con miras al balotaje, el candidato anunció que retomará sus recorridos en su emblemático vehículo para convencer a quienes aún mantienen dudas sobre su proyecto. “La tarea ahora es que quienes todavía dudan se suban a la peta del triunfo para hacer realidad el sueño cruceño”, concluyó de cara a la votación definitiva.

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