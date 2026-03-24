Alejandro Melean lleva la bandera boliviana a la Baller League en EE.UU.

El boliviano Alejandro Melean se abre paso en la emergente “Baller League” de Estados Unidos, un torneo que combina fútbol y espectáculo digital, donde comparte escenario con figuras como el streamer IShowSpeed y el exastro brasileño Ronaldinho.

Su llegada al torneo fue inesperada. “Fue algo muy sorprendente”, contó Melean desde Miami, al relatar que todo se dio tras el contacto de un amigo de infancia que hoy dirige en la liga. “Llegué un viernes y a los pocos días ya estaba entrenando y jugando. Todo pasó muy rápido”, explicó.

La competencia, inspirada en formatos como la Kings League, reúne a figuras del entretenimiento digital, exfutbolistas y jugadores con trayectoria. Entre ellos también destaca la presencia de Ronaldinho, quien participa como líder de equipo.

En su debut, Melean fue parte de una remontada clave de su equipo, marcada por la intensidad del propio Speed. “Nos contagió a todos, tiene una energía muy fuerte. A veces no sabes cómo reaccionar, pero transmite mucho”, relató sobre la charla previa que terminó influyendo en el resultado.

El defensor boliviano compite actualmente bajo la modalidad de “wildcard”, un sistema que permite incluir jugadores invitados por partido. Sin embargo, su objetivo es consolidarse dentro del plantel. “La idea es afianzarme y ser una parte importante del equipo”, aseguró.

Sobre el torneo, explicó que participan 10 equipos en un formato todos contra todos. “Son nueve fechas y después vienen semifinales y finales. Va a durar un par de meses”, detalló.

Además, destacó el impacto global que viene logrando la liga: “Hay muchos influencers, youtubers y gente del medio. Eso hace que tenga mucha visibilidad y que crezca rápido”.

Los partidos se disputan semanalmente en Miami y se transmiten por plataformas digitales como YouTube, Twitch y Kick, ampliando su alcance a audiencias de todo el mundo.

Melean, que recientemente se alejó del fútbol profesional, ahora encuentra en esta liga una nueva vitrina internacional. “Por cómo se dieron los tiempos, fue una oportunidad que apareció justo y la estoy aprovechando”, concluyó.

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