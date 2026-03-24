TED Santa Cruz reporta que el 80% del material electoral ya está bajo su resguardo

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz avanza en el procesamiento de datos tras recibir el 80% del material utilizado en la jornada de votación. Hasta el momento han ingresado 7.178 maletas al centro de cómputo, mientras se monitorea el trayecto de las 1.784 maletas restantes que aún faltan por llegar.

Marco Monasterio, presidente del TED Santa Cruz, informó que las lluvias y el mal estado de los caminos rurales han demorado el retorno de las maletas de Ángel Sandóval y Velasco. “Ese material está demorando un poco más, hasta mañana en la noche ya tendremos el material de las provincias en este centro de cómputo”, explicó la autoridad.

El equipo técnico ya dispone de la totalidad del material de la zona metropolitana para iniciar el juzgamiento de los documentos oficiales.

“Esta noche vamos a leer las 75 actas del municipio de Porongo y también vamos a avanzar en cuanto a la Gobernación y el municipio de Santa Cruz de la Sierra”, detalló Monasterio.

La planificación institucional apunta a alcanzar el 50% de avance en el cómputo global durante las próximas horas de trabajo continuo. La autoridad señaló que estiman usar los siete días de plazo legal para revisar con rigurosidad las casi 18 mil actas que deben ser juzgadas técnicamente.

El control de calidad busca evitar causales de nulidad antes de que los resultados sean publicados oficialmente en las plataformas digitales del Tribunal.

“Estamos esperando que el material de San Ignacio de Velasco llegue para verificar la cantidad de papeletas y determinar cualquier tipo de proceso interno de funcionarios”, afirmó el presidente.

Finalmente, el TED realiza un seguimiento estricto a las comisiones que sufrieron percances, como la caída y recuperación de material en la provincia Guarayos. También se espera que la última maleta, proveniente de la localidad de San Fernando en San Matías, sea recibida mañana por la noche para concluir el cómputo este domingo.

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