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Goles eternos

Erwin Sánchez y el gol eterno que hizo vibrar a Bolivia en el Mundial de 1994

El tanto del boliviano quedó grabado en la historia como uno de los goles más recordados de una Copa del Mundo.

Martin Suarez Vargas

23/03/2026 18:56

Erwin Sánchez en el partido contra Corea del Sur. Foto: FIFA.
Bolivia.

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El 27 de junio de 1994, Bolivia se hizo sentir en el mundo del fútbol. Más que un simple marcador, aquel día se cantaron al mundo las fortalezas, culturas y emociones de un país entero. Frente a España, Bolivia no solo descontó en el marcador, sino que marcó el único gol en la historia de sus participaciones en Copas del Mundo.

El protagonista de aquel momento histórico fue Erwin Sánchez, quien con su estilo característico disparó sobre la portería española y convirtió un tanto que hasta hoy es recordado como uno de los “goles eternos” del fútbol boliviano. La combinación de técnica, precisión y emoción convirtió aquel gol en un símbolo de orgullo nacional.

Por eso, en la sección Goles Eternos, se destaca este tanto, no solo como un registro deportivo, sino como un emblema del sentimiento boliviano que aquel 27 de junio logró tocar a todo un país y dejar su huella en la historia del fútbol mundial.

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