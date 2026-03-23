“No creo que Bolivia sea capaz de sorprendernos”: DT de Surinam calienta el repechaje ante la Verde

A tres días del decisivo duelo por el repechaje mundialista, el entrenador de la selección de Surinam, Henk Ten Cate, lanzó declaraciones que ya comienzan a calentar la previa frente a Bolivia.

En una entrevista concedida a FIFA, el estratega neerlandés fue claro al referirse al equipo dirigido por Óscar Villegas, al señalar que no espera sorpresas por parte de la Verde.

“No creo que Bolivia sea capaz de sorprendernos, porque hemos visto muchísimos partidos suyos”, afirmó Ten Cate, dejando en evidencia que su cuerpo técnico ha realizado un análisis exhaustivo del rival.

Sin embargo, el entrenador también reconoció el talento individual del combinado boliviano, destacando especialmente a Miguel Terceros, a quien calificó como el futbolista más determinante del equipo.

“Cuenta con jugadores de mucha calidad, como Miguel Terceros, que es un gran futbolista. Está un escalón por encima del resto”, sostuvo.

El DT detalló incluso las principales características del joven atacante, señalando que su mayor peligro radica cuando se mueve desde la banda derecha hacia el centro para definir con la pierna izquierda. Pese a ello, se mostró confiado en que su equipo podrá neutralizarlo.

“Podemos frenarlo con el planteamiento táctico adecuado. Sería muy frustrante que nos marcara un gol de esa manera, porque sabemos cómo juega”, agregó.

Ten Cate, quien afrontará su primer partido oficial al mando de Surinam, aseguró que su plantel está preparado para el desafío, pese al corto tiempo de trabajo previo. El compromiso entre Bolivia y Surinam se disputará este 26 de marzo, y el ganador avanzará a una instancia decisiva donde enfrentará a Irak por un cupo al Mundial 2026.

Para el técnico europeo, lograr la clasificación sería un hecho histórico. “Sería el mayor logro de mi vida”, confesó, dejando en claro la importancia del encuentro.

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