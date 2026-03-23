Manfred Reyes Villa tras su reelección: "Vamos a dejar la mejor ciudad de Bolivia"

Tras consolidar su victoria en las elecciones subnacionales, Manfred Reyes Villa, alcalde reelecto de Cochabamba, realizó en Que No Me Pierda un balance de su gestión y proyectó los desafíos para los próximos cinco años. Con una postura optimista, el burgomaestre afirmó que el apoyo recibido en las urnas es un respaldo directo a la transformación física y social de la llajta.

Gobernabilidad y "Guerra Sucia"

Reyes Villa subrayó que la estructura del Concejo Municipal será clave para dar continuidad a su plan de gobierno. "La anterior vez hemos tenido siete concejales, igual que ahora, siete concejales. Creo que eso nos da la gobernabilidad respectiva para poder seguir trabajando", señaló, destacando que sin este equilibrio político la gestión se vería entorpecida por cuoteos o negociaciones de cargos.

Sobre la campaña electoral, el alcalde lamentó la falta de propuestas de sus opositores: "Ha sido una votación importante pese a todas las vicisitudes en torno a la guerra sucia (...) Creo que tal vez me han hecho el favor en vez de hacer propuestas. Lo único que hacían es atacarlo a Manfred".

Hitos de gestión: Agua, Salud y Ecología

Durante la entrevista, Reyes Villa comparó la situación actual con el pasado reciente de la alcaldía, marcado por la rotación de cinco alcaldes en una sola gestión. Entre los logros más destacados, resaltó la expansión de servicios básicos:

Agua potable: "Antes en 5 años se hacían 4.000 conexiones de agua (...) esta gestión de 4 años y un poco más, hemos hecho 34.000" , afirmó, asegurando que ya se alcanza el 91% de cobertura en la ciudad.

Salud: Destacó el equipamiento de los hospitales del Norte y Sur. "Antes no tenía ni siquiera un tomógrafo. Ahora todos tienen tomógrafos, inclusive por el tema de las secuelas del COVID especialidad, antenas laparoscópicas" .

Medio Ambiente: Calificó la recuperación de la laguna Alalay como "el proyecto más grande ecológicamente hablando del país".

Proyectos estratégicos y la "mejor ciudad"

El alcalde se mostró ambicioso respecto al futuro de Cochabamba, prometiendo concluir obras de gran impacto en los próximos meses. "Te aseguro que en los 5 años, sin querer ser un ególatra, pero yo te aseguro que vamos a dejar la mejor ciudad de Bolivia", sentenció.

Entre las obras próximas a entregar mencionó:

FEXCO Arena: Un escenario para 30.000 espectadores que calificó como "el más grande del país, más grande que Viña del Mar", previsto para el 23 de abril. Nueva Terminal de Buses: Su entrega y accesos están programados para finales de mayo. Planta de Tratamiento: "Vamos a entregar la planta más grande de Sudamérica, que es la planta de tratamiento de aguas servidas, también para el mes de mayo".

Relación con la Gobernación y el MAS

Consultado sobre la posibilidad de trabajar con un gobernador relacionado con el Movimiento al Socialismo (MAS), como Leonardo Loza, Reyes Villa apeló a la "lógica de la conciliación" que mantuvo con la actual autoridad departamental. No obstante, advirtió sobre posibles movilizaciones: "He visto ya (...) conferencias de prensa, que van a marchar desde el Chapare ya en la lógica de la confrontación, para qué, para defender los votos".

Finalmente, reiteró su disposición al diálogo constructivo: "Mientras haya paz, mientras haya unidad en torno al desarrollo integral del departamento de Cochabamba (...) nosotros somos gente de paz", concluyó.

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