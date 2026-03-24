Avanza el cómputo en Cochabamba: 22.72% para Alcaldía y 12.42% para Gobernación

Pasadas las 19:30 de este domingo, el Centro de Cómputo departamental retomó sus funciones tras un breve cuarto intermedio programado. El personal del Tribunal Electoral Departamental (TED) y los delegados asignados han vuelto a sus puestos para dar continuidad al procesamiento de actas en una jornada marcada por la alta expectativa ciudadana.

De acuerdo con el último reporte emitido desde el centro de monitoreo, el avance del escrutinio muestra una diferencia notable entre los niveles de gobierno:

Alcaldía de Cochabamba: 22.72%

Gobernación: 12.42%

Cómputo para la gobernación.

Cómputo para la alcaldía.

A pesar del flujo constante de datos, las autoridades electorales informaron que aún se aguarda la llegada de los sobres de seguridad provenientes de las provincias más distantes y las zonas de difícil acceso del departamento. Se espera que el porcentaje de cómputo para la Gobernación se dinamice conforme arriben estas actas rurales durante la madrugada.

El clima en las instalaciones es de intensa actividad, con los vocales del TED supervisando cada etapa de la validación para garantizar la fidelidad de los votos emitidos por los cochabambinos.

Mira la programación en Red Uno Play