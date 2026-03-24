TSE alista anteproyecto de ley para reformar normas electorales

Observaciones al proceso electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció la elaboración de un anteproyecto de ley que será presentado ante la Asamblea Legislativa, con el objetivo de modificar la normativa electoral vigente.

La decisión surge tras diversas observaciones ciudadanas, entre ellas la inhabilitación de candidatos hasta 72 horas antes de los comicios, una situación que generó cuestionamientos durante el reciente proceso electoral.

“Candidatos fueron inhabilitados tres días antes de las elecciones, y eso fue una de las principales observaciones de la población”, señalaron autoridades electorales.

Cambios a leyes

Desde el TSE se informó que la propuesta contempla la modificación de varias normas fundamentales, entre ellas:

Ley 018 del Órgano Electoral

Ley 026 del Régimen Electoral

Ley de Organizaciones Políticas

“Vamos a modificar todas las normas que tengan relación con el proceso electoral”, indicaron.

Hacia una norma más moderna

El objetivo del anteproyecto es construir una normativa que esté acorde a la realidad actual del país, que sea moderna y que garantice los derechos tanto de candidatos como de ciudadanos.

Las autoridades también señalaron que, si bien la ley actual permite inhabilitaciones de último momento por el principio de legalidad, es necesario revisar estos aspectos para evitar conflictos y mejorar la transparencia.

“Las normas tienen que beneficiar a candidatos y a ciudadanos para que vayan bien informados a las urnas”, explicaron.

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