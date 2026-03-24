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Más de 400 incidencias: lo que observó la Defensoría en la jornada electoral

La mayoría de los casos fue resuelta el mismo día, aunque persisten problemas en información, voto asistido y certificados.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

24/03/2026 9:42

Foto: Jefe de Servicios Defensoriales, Remberto Vásquez. Red Uno.
Bolivia

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La Defensoría del Pueblo reportó un total de 436 incidencias durante la jornada electoral del 22 de marzo, según informó Remberto Vázquez, jefe de la Unidad de Servicios Defensoriales.

Del total, 372 casos fueron subsanados el mismo día, lo que permitió garantizar el ejercicio del voto, de acuerdo con la institución.

“El trabajo defensorial ha podido garantizar a la ciudadanía el derecho al voto”, señaló Vázquez.

Principales problemas detectados

Entre las principales observaciones se identificaron:

  • Falta de puntos de información en recintos electorales

  • Ausencia de espacios adecuados para voto asistido

  • Dificultades para obtener certificados de impedimento

“Hay gente que no pudo acceder al certificado, aunque tiene 30 días para tramitarlo”, explicó.

 

También se reportaron mesas que no se instalaron a tiempo, debido a factores como condiciones climáticas y ausencia de jurados electorales.

Más de 720 voluntarios fueron desplegados a nivel nacional para monitorear el respeto a los derechos durante el proceso.

Si bien la jornada fue considerada regular, la Defensoría advirtió que persisten aspectos a mejorar en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

 

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