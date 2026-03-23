Así se podría evitar una segunda vuelta este 19 de abril, según el TSE

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, informó que al menos siete regiones podrían ir a una nueva votación si no se cumplen los requisitos para ganar en primera vuelta.

¿Cuándo hay segunda vuelta? Estos son los requisitos que define la ley electoral

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que el país podría enfrentar un nuevo proceso electoral en varias regiones, ya que la segunda vuelta se realizaría el próximo 19 de abril, en caso de confirmarse los resultados preliminares.

“Hasta el momento tenemos varias segundas vueltas, según nuestro cómputo Sirepre, alrededor de siete”, señaló la autoridad electoral, aunque aclaró que aún se debe esperar el cómputo oficial.

La fecha del 19 de abril se perfila como clave dentro del calendario electoral, ya que será el día en que los ciudadanos volverían a las urnas en aquellas regiones donde no se logre definir una autoridad en primera vuelta.

¿Cuándo se va a segunda vuelta?

Ávila explicó que existen dos condiciones claras para evitar una segunda vuelta:

Obtener más del 50% más uno de los votos válidos

Alcanzar al menos el 40% con una diferencia mínima del 10% sobre el segundo candidato

Si ninguno de estos requisitos se cumple, los dos candidatos más votados deben enfrentarse en una segunda vuelta electoral.

“Si esos requisitos no se cumplen, entre los dos más votados se va a la segunda vuelta”, puntualizó.

El TSE continúa con el procesamiento de resultados oficiales, mientras crece la expectativa nacional por confirmar en qué regiones se repetirá la votación y se definirán finalmente las nuevas autoridades.

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