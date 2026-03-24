El hombre cayó en un depósito de cal en el Parque Industrial Santiváñez y estuvo en riesgo de ser aplastado. La rápida intervención evitó una tragedia.
24/03/2026 14:42
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Un trabajador sufrió un accidente al caer dentro de un silo de piedras de cal en una fábrica ubicada en el Parque Industrial Santivañez, en Cochabamba. El incidente ocurrió ayer por la tarde y movilizó de manera inmediata a los bomberos de la Policía de Quillacollo.
El personal de bomberos llegó al lugar de manera inmediata, desplegando equipos especializados para rescates en espacios confinados y zonas de riesgo. Tras varios minutos de intenso trabajo, lograron retirar al trabajador, quien fue estabilizado en el lugar.
Las autoridades de la fábrica colaboraron durante todo el operativo, facilitando el acceso al silo y coordinando con los equipos de emergencia. Afortunadamente, el trabajador no presentó lesiones de gravedad, aunque se encuentra bajo observación médica debido a contusiones y posibles fracturas leves.
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