Un trabajador sufrió un accidente al caer dentro de un silo de piedras de cal en una fábrica ubicada en el Parque Industrial Santivañez, en Cochabamba. El incidente ocurrió ayer por la tarde y movilizó de manera inmediata a los bomberos de la Policía de Quillacollo.

Según el reporte oficial, el hombre se encontraba realizando tareas de carga y descarga en la fábrica de piedras blancas cuando, por causas que aún son investigadas, perdió el equilibrio y cayó al interior del silo, quedando parcialmente cubierto por el material. La situación era crítica, ya que existía un riesgo inminente de que las piedras lo aplastaran.

El personal de bomberos llegó al lugar de manera inmediata, desplegando equipos especializados para rescates en espacios confinados y zonas de riesgo. Tras varios minutos de intenso trabajo, lograron retirar al trabajador, quien fue estabilizado en el lugar.

Las autoridades de la fábrica colaboraron durante todo el operativo, facilitando el acceso al silo y coordinando con los equipos de emergencia. Afortunadamente, el trabajador no presentó lesiones de gravedad, aunque se encuentra bajo observación médica debido a contusiones y posibles fracturas leves.

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