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Suben costos de reparación de autos por problemas con la gasolina

Mecánicos reportan daños severos en motores y precios de productos preventivos se duplican en La Paz.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

24/03/2026 14:00

Foto: Incrementa el requerimiento de servicios mecánicos en La Paz. Red Uno.
La Paz

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La crisis por la presunta mala calidad de los combustibles continúa generando efectos en cadena, con un incremento de vehículos dañados y altos costos de reparación en talleres mecánicos de la ciudad de La Paz.

Mecánicos reportan que diariamente atienden entre uno y dos casos graves, aunque la demanda es constante. “Todos los días están llegando muchos vehículos con ese problema de la gasolina”, señalaron.

Los daños pueden ser severos. En el caso de una camioneta Toyota Hilux, el costo de reparación del motor oscila entre Bs 7.000 y Bs 8.000, debido a la acumulación de carbonilla que afecta el funcionamiento interno.

“Las válvulas estaban pegadas por la carbonilla, ya no se puede hacer descarbonización, necesita reparación”, explicaron.

Muchos de los vehículos llegan desde provincias, incluso siendo trasladados en grúa tras quedar completamente inoperables.

Ante esta situación, crece la demanda de aditivos como medida preventiva en zonas como San Pedro, donde conductores buscan proteger sus motores.

“Ahorita un envase está alrededor de 180 bolivianos, pero antes costaba mucho menos”, indicaron los comerciantes.

Sin embargo, el aumento de la demanda también ha generado escasez y una fuerte subida de precios. Algunos productos que antes costaban Bs 130 o Bs 150 ahora alcanzan hasta Bs 300 o incluso Bs 450.

“Han incrementado el doble, es muy buscado pero también muy caro”, afirmaron vendedores.

Pese a ello, especialistas recomiendan el uso de aditivos únicamente como medida preventiva y no como solución definitiva, insistiendo en la necesidad de realizar mantenimientos oportunos para evitar daños mayores en los motores.

 

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