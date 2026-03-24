Avance del cómputo llega al 45% a nivel nacional, informa el TSE

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el cómputo oficial de las elecciones subnacionales registra un avance del 45% a nivel nacional, mientras que en el departamento de La Paz el progreso alcanza el 35%.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, confirmó que el departamento de Pando ya concluyó el conteo, convirtiéndose en el primero en cerrar el proceso.

“Tenemos un avance del 45% a nivel nacional en el tema de los cómputos y el departamento de Pando ya ha cerrado”, señaló.

Asimismo, indicó que otros departamentos están próximos a finalizar el conteo, entre ellos Oruro, Tarija y Chuquisaca, los cuales podrían completar el proceso hasta el final de la jornada.

“Ya están cerrando, yo creo que hasta final de la tarde lo podrían lograr”, explicó Ávila.

En cuanto a La Paz, la autoridad electoral reiteró el compromiso de concluir el cómputo hasta el día siguiente.

Ávila también aclaró que, según la normativa vigente, primero deben cerrarse los cómputos en los nueve departamentos para proceder a la proclamación oficial de resultados y, posteriormente, definir en qué regiones habrá segunda vuelta para la elección de gobernadores.

“La ley estipula que primero tenemos que cerrar los nueve cómputos departamentales para proclamar resultados”, precisó.

Sobre la consistencia de los datos, la autoridad destacó que los resultados preliminares del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares coinciden plenamente con el cómputo oficial.

El avance del conteo permitirá en las próximas horas dar mayor certeza a la población sobre los resultados finales y la posible convocatoria a segundas vueltas en algunos departamentos.

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