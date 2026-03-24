Muerte de conscripto en Tarija: familia exige justicia y cuestiona versión oficial

Una nueva denuncia por la muerte de un conscripto en un cuartel del departamento de Tarija salió a la luz, generando dudas sobre las circunstancias del deceso ocurrido en diciembre de 2025.

Se trata del caso de Axel A. V., de 20 años, quien realizaba su servicio militar en el cuartel Padilla. Sus padres aseguran que su fallecimiento no ha sido esclarecido y apuntan a un presunto hecho de violencia por parte de instructores.

“Mi hijo acaba de fallecer el 3 de diciembre del año pasado, donde tenemos muchas dudas del deceso”, expresó su madre, quien junto a su familia exige justicia.

Según relatan, recibieron la noticia de la muerte de manera repentina y, al llegar, el cuerpo ya había sido sometido a una autopsia sin que ellos pudieran verificar el procedimiento.

“Me avisan diciendo que hace 20 minutos acaba de fallecer tu hijo. Para que llegue ya la autopsia estaba hecha”, denunció el padre.

De acuerdo con la versión preliminar entregada a la familia, la causa de la muerte habría sido un infarto; sin embargo, esta explicación es cuestionada por los allegados.

En el velorio y posteriores indagaciones, compañeros del conscripto habrían señalado que días antes se registró un castigo físico conocido como “jaripeo”, presuntamente por la pérdida de un celular.

Ante esta situación, la senadora Ana Crispín del PDC, informó que se están solicitando informes oficiales para esclarecer el caso.

Hasta el momento, no existe un informe oficial que confirme las causas del fallecimiento ni responsabilidades dentro del recinto militar.

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