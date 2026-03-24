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¡Surinam pone primera! Entrena con equipo completo para enfrentar a Bolivia: "Estamos listos"

La selección de Concacaf ya trabaja con plantel completo en Monterrey y llega motivado al repechaje ante la Verde.

Martin Suarez Vargas

24/03/2026 14:13

Jugadores de Surinam en entrenamiento previo al repechaje con Bolivia. Foto: redes sociales
Monterrey, México.

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El rival de Bolivia en el repechaje ya está listo. Surinam comenzó a trabajar con equipo completo en su centro de entrenamiento en Monterrey, donde ultima detalles de cara al decisivo encuentro.

Uno de sus futbolistas reflejó la ilusión que vive el plantel:

“Todos estamos soñando, estamos listos para el repechaje”, aseguró, dejando en claro la motivación del combinado caribeño.

Surinam llegó a esta instancia tras perder el cupo directo al Mundial frente a Panamá en las eliminatorias de la Concacaf, por lo que ahora busca hacer historia a través del repechaje.

En la previa, otro de sus jugadores calificó el partido como una oportunidad única:

“Es la oportunidad más grande de nuestro país, estamos listos”, afirmó. Actualmente, la selección caribeña ocupa el puesto 122 del ranking FIFA, mientras que Bolivia se ubica en el lugar 76.

Para reforzar su plantilla, la llamada “Natio” sumó a futbolistas con experiencia en Europa, como el delantero Joel Piroe (Leeds United) y el mediocampista Melayro Bogarde (LASK), ambos recientemente nacionalizados. Además, incorporaron como asistentes técnicos a figuras reconocidas como Patrick Kluivert y Clarence Seedorf.

Sobre Bolivia, el equipo aún no tiene un análisis completo.

“No sabemos mucho todavía, lo vamos a estudiar”, señaló otro integrante del plantel, anticipando que prepararán el duelo con detenimiento.

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