Anapol descarta agresiones en la muerte de cadete; familia mantiene dudas

El director de la Academia Nacional de Policías (Anapol), Max Humberto Cerruto, afirmó que la muerte del cadete Pablo Reboso, de 18 años, no está relacionada con ningún tipo de agresión, sino con problemas de salud previos.

En conferencia de prensa, la autoridad explicó que el joven, fallecido el 22 de marzo, presentó dolencias días antes, lo que activó un seguimiento médico continuo.

Según detalló, el 15 de marzo el cadete reportó dolor en el pecho y fue trasladado al Policlínico Policial. Posteriormente, fue derivado a la clínica Virgen de Copacabana, en Sopocachi, y luego al Hospital Corazón de Jesús, donde recibió atención especializada debido a la complejidad de su estado.

“Durante todo este proceso, la Academia realizó un seguimiento permanente a su estado de salud, brindando apoyo moral y económico a la familia”, aseguró Cerruto.

Asimismo, informó que se llevó a cabo un examen médico forense que se extendió por aproximadamente seis horas, con la participación de cuatro profesionales, incluyendo especialistas en representación de la familia y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

Informe forense descarta agresiones

El director presentó además declaraciones del fiscal a cargo del caso, quien indicó que no se encontraron signos de violencia en el cuerpo del joven.

“Se ha determinado que la causa de la muerte es un shock séptico por falla multiorgánica, provocado por una neumonía. Se descartan lesiones internas y externas”, señaló la autoridad fiscal.

No obstante, se tomaron muestras adicionales para confirmar el dictamen.

Anapol rechaza denuncias

Cerruto fue enfático al asegurar que dentro de la institución no se permiten prácticas de maltrato.

“En esta Academia no se permite de ningún modo el maltrato. Estamos abiertos a cualquier investigación para esclarecer los hechos”, afirmó.

También cuestionó la circulación de versiones en redes sociales que, según indicó, generan desinformación sobre el caso.

Pese a la versión oficial, el caso continúa generando atención pública, mientras la familia del cadete mantiene sus cuestionamientos y exige que se esclarezcan completamente las circunstancias de su fallecimiento.

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