Lo descubrieron: intentó ingresar sustancia controlada en sus zapatillas al penal de El Abra

Un ciudadano brasileño de 22 años fue aprehendido cuando intentaba ingresar marihuana oculta en sus zapatillas al penal de El Abra, en Cochabamba.

El hecho fue detectado por personal de seguridad del recinto penitenciario, que identificó una actitud sospechosa durante el control de ingreso y dio aviso a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Tras la intervención, efectivos realizaron la requisa correspondiente y encontraron la sustancia escondida en el calzado del sujeto.

“En ambas zapatillas se halló una sustancia verdusca con características a marihuana. La prueba de campo dio resultado positivo”, informó el director departamental de la Felcn, Alexander Barrientos.

De acuerdo con el reporte oficial, se incautaron dos bolsas de nylon con un total de 23 gramos de marihuana.

El joven fue aprehendido y puesto a disposición de las autoridades, mientras continúan las investigaciones para establecer si pretendía entregar la sustancia al interior del penal.

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