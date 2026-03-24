Afectados por el accidente en Caracollo denuncian robo y abandono tras el vuelco de un bus

Las víctimas de un accidente de tránsito denunciaron presuntas irregularidades, como el robo de pertenencias y abandono, tras el vuelco de un bus ocurrido la madrugada de este martes en cercanías de Caracollo, en la ruta Cochabamba – La Paz.

El hecho se registró entre las 03:30 y 03:40, cuando un bus de la empresa Flores perdió el control y terminó volcando a un costado de la vía, dejando varios heridos.

Los afectados fueron auxiliados y trasladados al centro de salud de Caracollo y al Hospital General de Oruro, mientras se aguarda un reporte oficial sobre el número de lesionados.

Tras el siniestro, surgieron denuncias de pasajeros y familiares. Este fue el caso de Isabel Ingrid Zambrana, quien viajaba en la parte delantera del bus, aseguró que pertenencias de los accidentados desaparecieron. “Volvimos al lugar para buscar nuestras cosas y no encontramos nada”, afirmó.

Asimismo, los afectados señalaron que la empresa transportista no brindó asistencia médica ni apoyo a las víctimas, lo que generó protestas en el lugar.

Otra de las irregularidades denunciadas es el presunto retiro de las placas del vehículo tras el accidente, lo que, según familiares, habría sido para evitar su identificación y posibles responsabilidades legales.

Las autoridades de Tránsito de Oruro y la Policía Caminera iniciaron las investigaciones para esclarecer tanto las causas del accidente como las denuncias de robo y abandono. Se prevé que en las próximas horas se emita un informe oficial.



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