Tres adolescentes de entre 14 y 15 años son investigados en Trinidad, Beni, por presuntamente manipular imágenes de sus compañeras con inteligencia artificial y difundirlas sin consentimiento. El caso fue abierto por el Ministerio Público tras denuncias de las madres de una de las víctimas.

El fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza Santeyana, informó que la investigación se enmarca en el delito de Producción de Material de Abuso Sexual de Niña, Niño o Adolescente, contemplado en la Ley Nº 1636.

“Se apertura la investigación de este caso que involucra a adolescentes que deberán responder por sus acciones”, señaló la autoridad, al referirse al uso indebido de tecnologías digitales que vulneran la integridad de menores.

Investigación en curso

En el marco de las diligencias, se realizaron allanamientos, análisis de dispositivos electrónicos y toma de declaraciones. También se ejecutó el secuestro de un teléfono celular que contenía múltiples imágenes alteradas.

La fiscal del caso, Jimena Torrez, indicó que la denuncia surgió cuando una de las adolescentes afectadas detectó que fotografías suyas estaban siendo modificadas y difundidas sin autorización.

Posibles más víctimas

Las autoridades no descartan la existencia de otras personas afectadas, por lo que continúa la verificación de más casos vinculados.

Los tres adolescentes fueron identificados como presuntos autores y remitidos al Centro Mana, mientras avanzan las investigaciones.

Con información de la Fiscalía.

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