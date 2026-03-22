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Policial

Reportan un hombre muerto en Beni; sospechan que falleció atragantado con un bolo de coca

La Policía informó que tenía un bolo de coca en la boca y se aguardan los resultados de la autopsia.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/03/2026 19:45

Beni, Bolivia

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En el barrio Bioceánica del distrito cinco en el departamento del Beni, un hombre fue encontrado sin vida en plena vía pública.

El comandante de la Policía informó que, preliminarmente, se trataría de un caso de broncoaspiración, es decir, que la persona habría fallecido por atragantamiento.

Según las primeras observaciones, el hombre fue hallado con un bolo de coca en la boca, lo que podría haber provocado la obstrucción de las vías respiratorias.

Las autoridades indicaron que se están realizando los procedimientos correspondientes y que se aguardan los resultados oficiales de la autopsia para confirmar las causas exactas del deceso.

La Policía continúa con la investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon este incidente.

 

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