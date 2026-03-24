Golpe al narcotráfico en Cochabamba. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ejecutó ocho operativos entre el 17 y el 21 de marzo, logrando una afectación económica superior a 422.000 dólares a organizaciones ilícitas.

Uno de los casos más relevantes fue la incautación de 1,6 toneladas de ácido sulfúrico, una sustancia utilizada en la elaboración de droga.

El director departamental de la Felcn, Alexander Barrientos, informó que los operativos permitieron además el secuestro de dos inmuebles, un vehículo, dos motocicletas y un equipo celular, así como la aprehensión de seis personas (cuatro bolivianas, una peruana y una brasileña).

Golpe al narcotráfico: incautan 1,6 toneladas de ácido sulfúrico en Cochabamba. Foto Felcn.

El operativo clave

El principal golpe se registró en la tranca de Aguirre, en el municipio de Colomi, donde efectivos interceptaron un vehículo tipo furgón que transportaba mercadería.

Durante la inspección, los agentes encontraron 98 bidones de 10 litros cada uno, ocultos bajo la carga y envueltos en bolsas negras. En su interior contenían ácido sulfúrico.

“El vehículo se encontraba en la ruta Cochabamba–Santa Cruz y el caso está en proceso de investigación”, precisó Barrientos.

Como resultado de este operativo, una persona fue aprehendida, mientras continúan las investigaciones para determinar el destino final de la sustancia.

Operativos en curso

La Felcn mantiene las tareas de inteligencia para identificar a las redes involucradas y evitar el desvío de insumos químicos hacia la producción de droga.

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