Hallan sin vida a un "tragón" en un alojamiento céntrico de Cochabamba

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 46 años en el interior de un alojamiento ubicado en el centro de la ciudad de Cochabamba. El fallecido, identificado como un transportador de sustancias controladas bajo la modalidad de "tragón", murió a consecuencia de la ingesta de cápsulas de droga.

El operativo se activó tras el reporte del deceso en el establecimiento. Al lugar arribó personal de la División Homicidios y la Fiscalía, quienes detectaron la presencia de envoltorios sospechosos en la habitación que alertaron sobre un posible delito de narcotráfico.

"Se constata que en el lugar se evidencia la existencia de cápsulas con una sustancia con características a sustancia controlada. Es por esta razón que se convoca al personal de la Felcn", informó Rolando Vera, director de la Felcc.

Tras el levantamiento legal del cadáver, la autopsia médico-legal reveló la magnitud del cargamento que el sujeto transportaba. El examen forense contabilizó un total de 38 cápsulas distribuidas en su tracto digestivo: 8 cápsulas en el estómago, 25 cápsulas en el intestino grueso y 5 cápsulas en el intestino delgado.

El informe pericial concluyó que el hombre falleció por intoxicación por sustancia controlada, una complicación frecuente y letal en este tipo de transporte ilegal.

Debido a la naturaleza del suceso, el caso ha sido derivado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). "Este caso se encuentra en proceso de investigación por tratarse de un delito mayor", agregó Vera. Actualmente, la policía busca identificar el paradero de quienes convencieron al hombre para ingerir la droga y determinar el destino final del cargamento.

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