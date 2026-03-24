¿Tienes evento el 19 de abril, o días antes? Deberás suspenderlo por la segunda vuelta electoral

Si tienes un evento programado para el domingo 19 de abril, o dos días antes, será mejor replantearlo. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que esa fecha se realizará la segunda vuelta para la elección de gobernadores en los departamentos donde ningún candidato logró mayoría.

Debido a este proceso, se aplicará nuevamente el Auto de Buen Gobierno, lo que implica restricciones a actividades sociales, reuniones masivas y consumo de bebidas alcohólicas.

Esto significa que celebraciones como matrimonios, bautizos, fiestas o eventos deportivos no podrán desarrollarse con normalidad, especialmente en los departamentos que vayan a balotaje.

Los reportes preliminares apuntan a que al menos siete regiones del país acudirán a una segunda vuelta, por lo que las restricciones alcanzarán a una gran parte del territorio.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población postergar o reprogramar cualquier actividad prevista para esa fecha, e incluso considerar días previos, para evitar inconvenientes o pérdidas económicas.

La jornada electoral ya estaba contemplada dentro del calendario del TSE, que prevé una segunda vuelta en caso de que ningún candidato obtenga la mayoría requerida.

Así, si tienes un evento reservado para el 19 de abril, lo más recomendable es actuar con anticipación: reprogramarlo, cambiar la fecha o suspenderlo, ya que no se permitirá su realización durante el día del balotaje en las regiones afectadas.

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