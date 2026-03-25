¡Atención padres! Autoridades definen si habrá clases mañana en La Paz y El Alto

Ante el paro del transporte anunciado, autoridades educativas confirmaron que este miércoles sí habrá clases en La Paz y El Alto, descartando cualquier suspensión de actividades escolares.

El director distrital de Educación, Basilio Pérez, informó que se mantiene el calendario escolar y se debe cumplir con los 200 días hábiles de trabajo.

Habrá tolerancia en horarios

Sin embargo, debido a las dificultades de movilización, se determinó aplicar una tolerancia racional en el ingreso y salida de estudiantes, maestros y personal educativo.

“Se va a dar tolerancia tanto en el ingreso como en la salida, especialmente en el turno de la tarde”, explicó la autoridad.

Esta medida contempla retrasos de hasta aproximadamente media hora, dependiendo de las condiciones de transporte.

Aplica a todas las unidades educativas

La disposición rige para unidades educativas fiscales, privadas y de convenio en ambas ciudades.

Las autoridades recomendaron a directores y docentes coordinar internamente para garantizar el desarrollo de las actividades educativas.

Casos excepcionales deberán ser reportados

En caso de que alguna unidad educativa considere necesario modificar sus actividades por situaciones excepcionales, deberá informar previamente a la Dirección Distrital de Educación.

Además, se realizará un seguimiento para verificar el cumplimiento de las clases.

Llamado a la población

Las autoridades pidieron comprensión a padres de familia y estudiantes, señalando que la tolerancia busca evitar perjuicios ante la falta de transporte.

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