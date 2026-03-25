Alerta roja y naranja en Cochabamba: Lluvias dejan cientos de familias damnificadas y comunidades aisladas

La Gobernación de Cochabamba, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, emitió un reporte oficial de emergencia debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas, las cuales han activado alertas roja y naranja en diferentes regiones. El escenario más crítico se concentra en el municipio de Puerto Villarroel, bajo alerta roja, donde los desbordes han dejado un saldo de 3.500 familias afectadas y 650 damnificados. Además, las inundaciones han anegado unidades educativas y han dañado severamente unas 4.700 hectáreas de cultivos, según el informe preliminar de las autoridades departamentales.

En la zona andina, el municipio de Arque se encuentra actualmente en una situación de alta vulnerabilidad tras el desbordamiento de ríos que ha provocado la caída de mazamorras. Esta situación ha dejado aisladas a dos comunidades debido al corte total de las vías de acceso. La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) coordina acciones urgentes para intentar restablecer la conexión, aunque la persistencia de las lluvias dificulta las tareas de asistencia. Un panorama similar se vive en Pojo, donde los caminos se encuentran intransitables y los accesos principales han sido cortados por la fuerza de la naturaleza.

El secretario de Medio Ambiente informó que, si bien las alertas del Senamhi se mantienen vigentes hasta el próximo lunes, las precipitaciones han tenido un impacto dual en el departamento. En municipios del Cono Sur y el Valle Alto, que anteriormente se habían declarado en desastre por sequía, las lluvias han sido recibidas como una "buena noticia" para el sector productivo. Sin embargo, en el resto de la Llajta, el exceso de agua ha transformado la esperanza en desastre, obligando a la UGR a intervenir también en sectores del Trópico como Entre Ríos.

Actualmente, el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba mantiene un monitoreo constante sobre los caudales de los ríos y las zonas de riesgo. Se instó a los municipios afectados a remitir sus reportes oficiales a la brevedad posible para agilizar el envío de maquinaria y ayuda humanitaria. Las autoridades recordaron a la población que la alerta naranja rige para todo el territorio cochabambino, por lo que se recomienda precaución extrema ante la posibilidad de nuevos deslizamientos o crecidas repentinas en las cuencas principales.

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