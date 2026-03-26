Filtran imagen inédita de Nodal y Cazzu en un bautizo: ¿Se trata de la pequeña Inti?

En medio de una tormentosa batalla legal en Argentina por la manutención de su hija, ha resurgido en redes sociales una imagen que evoca los últimos tiempos de paz entre Christian Nodal y Cazzu. La fotografía, compartida originalmente por el sacerdote Jesús Yovani, captura a la expareja sonriente y unida apenas unos meses antes de anunciar su mediática ruptura definitiva.

La instantánea desató una ola de especulaciones entre los seguidores, quienes inicialmente creyeron que se trataba del bautizo oficial de la pequeña Inti. Sin embargo, se confirmó que el evento fue en realidad el bautizo de un hijo del productor Abelardo Báez, donde los cantantes fungieron como padrinos de honor.

Para la ceremonia religiosa, la ‘Nena Trampa’ optó por un vestido elegante en tonos café, mientras que el intérprete mexicano mantuvo su esencia vaquera con un traje crema y camisa blanca. En la imagen, Nodal sostiene con afecto al recién nacido, proyectando una imagen de estabilidad familiar que hoy parece lejana debido a las recientes demandas por violencia vicaria.

Crédito: TikTok: padreJesusyovani)

Aunque las cuentas oficiales del clérigo fueron suspendidas poco después de la publicación, la evidencia visual del encuentro privado logró viralizarse rápidamente en diversas plataformas digitales. Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha emitido declaraciones sobre este recuerdo, manteniendo el hermetismo que ha caracterizado su actual proceso de separación legal.

Esta postal permanece como uno de los últimos registros de afecto entre las estrellas antes de que su relación se trasladara de los escenarios a los juzgados internacionales. Mientras el destino de su disputa legal sigue pendiente, la fotografía sirve como un recordatorio de la breve armonía que compartieron como figuras centrales de la música latina.

Fuente: El Heraldo de México.

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