Goles Eternos: el zurdazo de Sócrates que inició la remontada de Brasil en España 82

En la Copa Mundial de la FIFA España 1982, Brasil protagonizó uno de esos partidos que quedaron grabados en la memoria del fútbol. En su debut ante la Unión Soviética, la “Canarinha” tuvo que remar desde atrás para terminar firmando una remontada que aún se recuerda.

El conjunto europeo se había puesto en ventaja gracias al tanto de Andrei Bal, sorprendiendo a una Brasil que no encontraba claridad en los primeros minutos. Sin embargo, el talento individual de sus figuras comenzaría a marcar la diferencia con el paso del partido.

Fue al minuto 75 cuando apareció el capitán Sócrates. Con un potente remate de media distancia, el mediocampista firmó el empate y desató la reacción brasileña. Su gol no solo devolvió la esperanza, sino que se convirtió en uno de los tantos más recordados de aquel Mundial.

Con el impulso anímico a su favor, Brasil fue por más y encontró la victoria gracias a un gol de Éder Aleixo, sellando el 2-1 definitivo y una remontada con sello de grandeza.

Aquel triunfo fue apenas una muestra del fútbol vistoso que caracterizó a Brasil en ese torneo. Sin embargo, el título terminaría en manos de la Selección de fútbol de Italia, que se consagró campeona de ese Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play