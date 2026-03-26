De 700 mil habitantes a candidato mundialista: el fenómeno Surinam

Surinam ya no es el mismo equipo de hace algunos años. A las puertas del repechaje rumbo al Mundial 2026, la selección dirigida por Henk ten Cate apuesta por una estrategia que ha cambiado su historia: incorporar futbolistas con raíces surinamesas que desarrollaron su carrera en Europa.

El resultado es claro: un equipo más competitivo, con mayor roce internacional y con argumentos para ilusionarse con una clasificación histórica.

El cambio que lo transformó todo

Durante años, Surinam mantuvo una estricta ley de nacionalidad que impedía la doble ciudadanía. Esto limitaba seriamente sus opciones, ya que muchos jugadores con ascendencia surinamesa optaban por representar a Países Bajos.

Sin embargo, en 2019 todo cambió. El país implementó un “pasaporte deportivo” que permite convocar a futbolistas con padres o abuelos surinameses, incluso si poseen otra nacionalidad.

Esta decisión abrió la puerta a una nueva generación de jugadores formados en ligas europeas.

Talento europeo con raíces caribeñas

Históricamente, figuras de talla mundial como Patrick Kluivert, Edgar Davids o Ruud Gullit no pudieron representar a Surinam por las restricciones legales.

Hoy, el panorama es distinto. La selección cuenta con futbolistas que militan en ligas de alto nivel en Europa, Asia y Medio Oriente, lo que eleva considerablemente su competitividad.

Entre ellos destaca Joël Piroe, delantero del Leeds United, considerado una de las principales figuras del equipo.

Un equipo que crece… y asusta

El valor de la plantilla ronda los 43,7 millones de dólares, una cifra que refleja el salto de calidad del equipo.

Para el entrenador mexicano Jacques Passy, este cambio posiciona a Surinam como un rival serio:

“Surinam tiene una cantidad de jugadores en Europa impresionante. Puede armar un equipo completo con futbolistas de alto nivel”, explicó.

Incluso fue más allá:

“Yo los veo como favoritos. Es un equipo muy competitivo”.

Un desafío inmediato

Surinam enfrentará a Bolivia en Monterrey por la semifinal del repechaje intercontinental. El ganador avanzará a una final ante Irak por el último boleto al Mundial 2026.

Con una base europea, mayor experiencia y una nueva identidad, el equipo caribeño llega con argumentos para competir… y sorprender.

Más que un cambio de reglas

La transformación de Surinam no es casualidad. Es el resultado de una decisión estratégica que redefine su futuro futbolístico.

De ser un equipo limitado por sus leyes, pasó a convertirse en un contendiente con ambición global.

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