Cómputo supera 90% y aumenta la incertidumbre sobre segunda vuelta en Cochabamba

Un clima de tensión se vive en el ingreso al centro de cómputo del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, en Tiquipaya, donde militantes de distintas fuerzas políticas protagonizan vigilias, gritos e intercambios de insultos mientras se aguardan los resultados finales de las elecciones subnacionales.

En el lugar se concentraron simpatizantes de APB Súmate y de la Alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP), quienes mantienen posturas opuestas respecto a la definición de la elección. Mientras unos exigen respeto a una eventual segunda vuelta para la Gobernación de Cochabamba, otros sostienen que ya existe un ganador en primera instancia.

“No se hace lo que se les da la gana, si hay segunda vuelta pedimos que se respete”, expresó un militante de Súmate.

Por su parte, seguidores de A-UPP afirmaron: “No vamos a caer en provocaciones, para nosotros el ganador en primera vuelta es Leonardo Loza”.

Hasta el momento, ningún candidato cumple con los requisitos establecidos por ley para evitar una segunda vuelta: alcanzar el 50% más uno de los votos o al menos el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo.

El cómputo oficial supera el 90% de las actas para la elección de gobernador. El candidato de A-UPP, Leonardo Loza, lidera con 381.490 votos (39,96%), seguido por Sergio Rodríguez, de APB Súmate, con el 23,75% (227.307 votos).

Ante la creciente tensión, se desplegó un contingente policial en el ingreso al centro de cómputo para resguardar el orden y prevenir posibles incidentes. El TED prevé concluir el conteo de actas este viernes, en medio de una creciente expectativa por la definición del proceso electoral.

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