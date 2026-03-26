Recta final del conteo: seis departamentos irán a segunda vuelta y Cochabamba sigue en duda

El mapa político comienza a tomar forma. A pocas horas de cerrar el cómputo oficial, Bolivia ya tiene gobernadores electos en Pando y Potosí, mientras que otras seis regiones deberán ir a una segunda vuelta que promete alta tensión.

Según el Tribunal Supremo Electoral, el proceso avanza hacia su cierre definitivo este jueves, con la mirada puesta en el balotaje fijado para el 19 de abril.

Los primeros en definir

En Pando, Gabriela de Paiva hizo historia al convertirse en la primera mujer gobernadora del país, tras imponerse en primera vuelta.

En Potosí, René Joaquino aseguró su victoria con una diferencia superior al 10% sobre su inmediato perseguidor, cumpliendo así los requisitos para evitar el balotaje.

Seis regiones, todo por definirse

El resto del país vivirá una segunda vuelta cargada de expectativa:

La Paz: lidera Luis Revilla, pero aún se define su rival

Santa Cruz: Juan Pablo Velasco vs. Otto Ritter

Chuquisaca: Luis Ayllón vs. Franz García

Oruro: Edgar Sánchez vs. Óscar Chambi

Tarija: Adrián Oliva vs. María René Soruco

Beni: Tito Egüez vs. Hugo Vargas

Cada uno de estos duelos definirá el nuevo equilibrio político en las regiones.

Cochabamba, la gran incógnita

Todas las miradas están puestas en Cochabamba, donde el resultado aún no está cerrado.

Con más del 80% del conteo, Leonardo Loza lidera la votación, pero todavía no está claro si logrará evitar el balotaje o si el departamento también deberá ir a una segunda vuelta.

Lo que viene

El TSE confirmó que se garantizará toda la logística para el balotaje, incluyendo el funcionamiento del sistema de resultados preliminares y el sorteo de nuevos jurados electorales.

La regla es clara: ganar con más del 50% o superar el 40% con 10 puntos de ventaja. Si no se cumple, habrá segunda vuelta.

Un país en suspenso

Bolivia entra en una fase decisiva. Con dos gobernaciones ya definidas, seis en disputa y una aún en duda, el escenario político sigue abierto.

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