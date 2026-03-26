A pocos días de Semana Santa, ¿cuál es el precio del queso?

A pocos días de la Semana Santa, uno de los productos más demandados en la canasta familiar comienza a encarecerse. En el mercado Antiguo Abasto, el kilo de queso se comercializa actualmente en 46 bolivianos, registrando un incremento respecto a la semana pasada, cuando se encontraba en Bs 44.

Las comerciantes explican que la subida responde principalmente a la baja producción y a las dificultades en el transporte, debido al mal estado de los caminos, lo que encarece el traslado desde las zonas productoras como Charagua, San Javier y los Valles.

A pesar del aumento, la demanda se mantiene firme. Las amas de casa continúan comprando este insumo clave para la preparación de platos tradicionales como empanadas de queso o arroz con queso, típicos de la temporada.

Sin embargo, las vendedoras advierten que el precio podría mantenerse o incluso subir durante los próximos días, ya que en Semana Santa crece la demanda, incluso por parte de compradores que llegan desde otras ciudades como La Paz, Cochabamba y Sucre, dispuestos a pagar más por el producto.

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