Chuquisaca concluye el cómputo al 100% y confirma segunda vuelta

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca concluyó el cómputo oficial al 100% de las actas en las Elecciones Subnacionales 2026, tanto a nivel departamental como municipal.

El proceso se desarrolló en sesión pública de la Sala Plena, con la participación de delegados políticos, observadores y medios, en cumplimiento de la normativa electoral vigente.

Sin ganador en Gobernación

Los resultados finales para la Gobernación muestran a Alianza Gente Nueva con 34,69% y Alianza Patria Unidos con 34,00%, sin que ninguna fuerza alcance el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta.

Ante este escenario, el TED confirmó la realización de una segunda vuelta electoral el próximo 19 de abril entre ambas organizaciones.

Resultados en municipios

En la elección de alcaldías, definida por mayoría simple, se establecieron los ganadores en cada municipio.

En Sucre, la victoria fue para Alianza Gente Nueva (20,22%), mientras que en Yotala ganó Por Siempre Chuquisaca (34,51%).

También destacan resultados como Poroma, donde se impuso AGN con 42,11%, y Tarabuco, donde ganó Por Siempre Chuquisaca con 25,53%.

En otros municipios, como Mojocoya (55,31%), Alcalá (60,48%) e Incahuasi (53,43%), también se registraron victorias claras de Alianza Gente Nueva.

Acceso a resultados y siguiente etapa

Con la conclusión del cómputo, el TED avanzará en el calendario electoral con la remisión de resultados al Tribunal Supremo Electoral y la organización de la segunda vuelta.

Los datos pueden ser consultados de manera pública a través del sistema digital habilitado por el Órgano Electoral.

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