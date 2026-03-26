Analista señala que debe haber acuerdos políticos para evitar bloqueo legislativo en la gobernación

El escenario político en Santa Cruz tras las elecciones subnacionales del pasado 22 de marzo, en este sentido, el constitucionalista José Luis Santistevan analiza la conformación de la Asamblea Legislativa Departamental. Según el experto, "ninguno de los dos que van a ir a segunda vuelta tienen posibilidad de gobernar solos" debido a la distribución actual de los escaños.

La estabilidad del próximo periodo administrativo estará estrictamente supeditada a la obtención de los 15 votos necesarios para lograr quórum y gobernabilidad.

Santistevan subrayó que "sí o sí tienen que hacer acuerdos y consensos políticos" para evitar un bloqueo legislativo que perjudique al departamento.

En este complejo ajedrez, las fuerzas de Otto, Camacho y Branko aparecen como piezas clave que podrían sumar las 15 representaciones necesarias prescindiendo incluso de los escaños indígenas. No obstante, el analista aclaró que, si se incluye a la representación indígena en la ecuación, la coalición ganadora podría alcanzar una base más sólida de 19 o 20 asambleístas.

Por otro lado, la situación para Juan Pablo Velasco (JP) se presenta cuesta arriba al no contar con los números suficientes ni siquiera sumando a todo el bloque indígena. "Ni él con todos los indígenas puede alcanzar 15, porque ha sacado entre 8 y 9", explicó Santistevan al detallar que los cálculos actuales apenas lo proyectarían hacia los 13 votos.

Finalmente, la conformación de la directiva en la primera sesión será el termómetro que defina el rumbo político de Santa Cruz. El experto concluyó que en dicha instancia "ya se va a reflejar el acuerdo político de a dónde va a ir Santa Cruz".

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