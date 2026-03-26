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La gran batalla

Luis Urgel abre la gala, pero el jurado lo frena: “la canción lo complicó”

El participante del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez no logró brillar como se esperaba. La elección del tema y la respiración marcaron su presentación.

Silvia Sanchez

25/03/2026 22:23

Luis Urgel abre la gala, pero el jurado lo frena: “la canción lo complicó”
Santa Cruz, Bolivia

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La nueva gala de La Gran Batalla – Duelo de Voces arrancó con intensidad. El encargado de abrir la noche fue Luis Urgel, representante del equipo liderado por Vanessa Añez y Carlos Pérez.

Sobre el escenario, interpretó el tema “No tiene sentido” de Beele, en una presentación que dejó sensaciones mixtas.

Una presentación con dificultades

Aunque recibió comentarios positivos por su color de voz, el jurado coincidió en un punto clave: la elección de la canción jugó en su contra.

La velocidad del tema y la exigencia vocal afectaron su respiración, lo que le impidió desenvolverse con comodidad.

Observaciones del jurado

Diego Ríos destacó su timbre, pero fue crítico con la ejecución:

“Tu color de voz es muy lindo, pero te complicaron con la canción. Le costaba respirar”.

Por su parte, Alenir Echeverría recordó que el participante tiene potencial:

“Es una de las mejores voces, pero el tema no le favoreció”.

En la misma línea, Tito Larenti señaló que no fue su mejor noche debido al ritmo del tema.

Finalmente, Marco Veizaga apuntó al trabajo del equipo:

“Hay que sincronizar mejor la pista con la voz y ensayar más”.

Puntaje y reacción

Tras la evaluación, Luis Urgel obtuvo un puntaje de 4.3, uno de los más bajos hasta el momento.

El productor Carlos Pérez agradeció las observaciones y aseguró que el enfoque estará en mejorar de cara a las próximas galas.

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