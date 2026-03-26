Noelia Barrientos impone actitud, pero el jurado pide más control en el escenario

La segunda presentación de la noche en La Gran Batalla – Duelo de Voces llegó con fuerza y personalidad. Noelia Barrientos subió al escenario decidida a marcar presencia.

Interpretó “La Tirana” de Natty Peluso y Mon Laferte, en una performance cargada de actitud y energía.

Una presentación con carácter

Desde el inicio, Noelia apostó por una interpretación intensa, mostrando seguridad y dominio escénico.

El resultado convenció al jurado en varios aspectos, aunque también dejó espacio para observaciones clave.

Evaluación del jurado

Alenir Echeverría destacó la evolución de la participante:

“Es de tus mejores presentaciones, pero sé que puedes dar mucho más”.

Sin embargo, Tito Larenti fue más crítico:

“A veces la soberbia nos juega en contra”, advirtió, cuestionando su actitud en escena.

Por su parte, Marco Veizaga valoró la propuesta musical:

“Me encantó la versión, pero debes involucrarte más con tu equipo”.

Finalmente, Diego Ríos señaló aspectos técnicos:

“Hay que trabajar el tono de voz y sumar más movimiento en el escenario”.

Puntaje y balance

Tras la deliberación, Noelia Barrientos obtuvo un promedio de 4.3, reflejando una presentación sólida, pero lejos de su máximo potencial.

Reacción del equipo

Sus coaches, David Dionich y Jesús Oliva, respaldaron su desempeño y destacaron su personalidad.

“Sabemos que tiene una personalidad imponente, y eso es lo que vamos a potenciar”, señaló Jesús.

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