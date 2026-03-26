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La gran batalla

Noelia Barrientos impone actitud, pero el jurado pide más control en el escenario

La participante brilló con una puesta intensa, pero los jueces coincidieron en que aún puede explotar mucho más su talento.

Silvia Sanchez

25/03/2026 22:32

Noelia Barrientos impone actitud, pero el jurado pide más control en el escenario
Santa Cruz, Bolivia

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La segunda presentación de la noche en La Gran Batalla – Duelo de Voces llegó con fuerza y personalidad. Noelia Barrientos subió al escenario decidida a marcar presencia.

Interpretó “La Tirana” de Natty Peluso y Mon Laferte, en una performance cargada de actitud y energía.

Una presentación con carácter

Desde el inicio, Noelia apostó por una interpretación intensa, mostrando seguridad y dominio escénico.

El resultado convenció al jurado en varios aspectos, aunque también dejó espacio para observaciones clave.

Evaluación del jurado

Alenir Echeverría destacó la evolución de la participante:

“Es de tus mejores presentaciones, pero sé que puedes dar mucho más”.

Sin embargo, Tito Larenti fue más crítico:

“A veces la soberbia nos juega en contra”, advirtió, cuestionando su actitud en escena.

Por su parte, Marco Veizaga valoró la propuesta musical:

“Me encantó la versión, pero debes involucrarte más con tu equipo”.

Finalmente, Diego Ríos señaló aspectos técnicos:

“Hay que trabajar el tono de voz y sumar más movimiento en el escenario”.

Puntaje y balance

Tras la deliberación, Noelia Barrientos obtuvo un promedio de 4.3, reflejando una presentación sólida, pero lejos de su máximo potencial.

Reacción del equipo

Sus coaches, David Dionich y Jesús Oliva, respaldaron su desempeño y destacaron su personalidad.

“Sabemos que tiene una personalidad imponente, y eso es lo que vamos a potenciar”, señaló Jesús.

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