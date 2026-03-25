La tercera presentación de la noche en La Gran Batalla – Duelo de Voces tuvo energía y ritmo, pero también tensión. Casandra Tello, representante del Perú y parte del equipo de David Dionich y Jesús Oliva, interpretó “Ojitos Verdes” de Nicki Nicole.

La puesta logró encender al público —incluso varios se sumaron a cantar—, pero la evaluación del jurado fue contundente: la presentación no alcanzó el nivel esperado.

Críticas directas del jurado

El primero en pronunciarse fue Tito Larenti, quien no ocultó su preocupación:

“No te siento bien. Me gustaría saber por qué te boicoteas tú misma. ¿Qué pasó con la letra?”.

Casandra explicó que los nervios la superaron, pero el jurado insistió en las fallas.

“Te olvidaste la letra, la musicalidad… hubo mucha distracción. Noté un buen trabajo de tus mentores, pero faltó ejecución”, agregó Larenti.

En la misma línea, Marco Veizaga fue crítico con la continuidad de errores:

“La repetición de fallas es catastrófica”, afirmó, comentario respaldado por su mentor, quien reconoció que no se ejecutó lo ensayado.

Por su parte, Diego Ríos apuntó a un factor clave:

“Perdiste la confianza. La inseguridad te está jugando en contra y eso afecta la afinación y la letra. Hay que cambiar el chip”.

Finalmente, Alenir Echeverría dejó un mensaje directo:

“Te vi entrar poderosa, pero cuando empezaste a cantar te caíste. El cambio tiene que ser inmediato”.

La nota más baja y un momento emocional

Tras la evaluación, Casandra obtuvo un puntaje promedio de 3,8, convirtiéndose en la calificación más baja de la noche.

La tensión y la presión pasaron factura. La participante terminó visiblemente afectada y rompió en lágrimas en el escenario, en uno de los momentos más emotivos de la gala.

Se quebró en el escenario: Casandra Tello vivió una noche difícil en Duelo de Voces

Sus mentores y el jurado le brindaron palabras de aliento, mientras ella se comprometió a seguir trabajando y levantarse en la competencia.

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