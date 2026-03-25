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Comunidad

UMSA dispone clases virtuales ante paro de transporte

La universidad determinó que las actividades académicas se desarrollarán en línea este miércoles 25 de marzo.

Juan Marcelo Gonzáles

24/03/2026 22:43

Foto: Monoblock de la UMSA
La Paz

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La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) informó que, debido al paro de transporte previsto para este miércoles 25 de marzo, las actividades académicas se desarrollarán en modalidad virtual.

“Debido al paro de transporte previsto para mañana, 25 de marzo de 2026, las actividades académicas se desarrollarán en la modalidad virtual”, señala el comunicado oficial.

Coordinación con cada carrera

La implementación de esta medida se realizará en coordinación con las Direcciones de Carrera, que definirán los mecanismos para el desarrollo de las clases.

Piden tomar previsiones

Las autoridades universitarias también exhortaron a docentes y estudiantes a tomar previsiones.

“Se solicita a docentes y estudiantes tomar las previsiones necesarias para el normal desarrollo de las clases a través de las plataformas digitales correspondientes”, indica el pronunciamiento.

Medida por el paro

La decisión responde a las dificultades de traslado que generará el paro del transporte en La Paz y El Alto, priorizando la continuidad académica.

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