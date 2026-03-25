Emoción total: Sarahni abrió la gala del Duelo de Voces con una interpretación que tocó el corazón

La nueva gala de La Gran Batalla – Duelo de Voces comenzó con una presentación llena de sensibilidad. La primera en subir al escenario fue Sarahni Paniagua, quien interpretó “Querida yo” de Yami Safdie y Camilo.

Con una puesta cargada de ternura, la participante logró conectar emocionalmente con el público y llenar el escenario de una atmósfera íntima. Sin embargo, el jurado coincidió en que, aunque hubo aciertos, también quedaron aspectos por pulir.

Las devoluciones del jurado

El primero en opinar fue Diego Ríos, quien valoró la presencia escénica de la participante:

“Me gustó. Hay cosas positivas, como la soltura en el escenario. Pero hay que corregir los graves; sentí que a la canción le faltó despegar. Aun así, un voto de confianza”.

Por su parte, Alenir Echeverría destacó el potencial vocal, pero apuntó a la dicción:

“Me gusta la voz, pero el inicio no estuvo bien. Falta pronunciación; hay que decir correctamente las palabras. Tienes una voz que se puede trabajar”.

En la misma línea, Tito Larenti señaló:

“Es un género que te queda bien, pero hay que trabajar la dicción. Arrancaste rígida y la canción quedó plana; necesitabas despegar. Vas por buen camino, pero falta recorrido”.

Finalmente, Marco Veizaga resaltó la interpretación emocional:

“Me gustó mucho el despliegue y la delicadeza. El camino está marcado, pero hay que mejorar los bajos y evitar desconcentraciones. Va a madurar”.

Puntaje y balance

Tras las devoluciones, Sarahni obtuvo un puntaje promedio de 5,8, reflejando una presentación emotiva, pero con aspectos técnicos por mejorar.

Sus mentores, Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda, agradecieron las observaciones y aseguraron que seguirán trabajando para potenciar el talento de su participante.

A continuación, puede revivir este momento del programa:

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